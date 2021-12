Albano Carrisi stufo, passerà Capodanno con un’altra donna. Romina e Loredana distrutte. Chi è la nuova compagna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Albano Carrisi passerà il Capodanno con una donna dello spettacolo che non è né la sua compagna né la sua ex moglie. Da quando Romina Power ha fatto ritorno in Italia, il cantante è tornato a condividere con lei i palchi che li hanno accolti a braccia aperte. La coppia di Felicità è rimasta nel cuore a tutti. Se i due non sono riusciti a ricongiungersi da un punto di vista sentimentale, è sicuramente vero che ci sono riusciti da quello lavorativo. L’uomo ha anche ammesso, nel corso di un’intervista, di avere il desiderio di partecipare nuovamente al Festival di Sanremo insieme alla sua partner di sempre. Ma qualcosa è cambiato da questo primo momento idilliaco di riappacificazione. Probabilmente, tutto si è scatenato dal fatto che ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ilcon unadello spettacolo che non è né la suané la sua ex moglie. Da quandoPower ha fatto ritorno in Italia, il cantante è tornato a condividere con lei i palchi che li hanno accolti a braccia aperte. La coppia di Felicità è rimasta nel cuore a tutti. Se i due non sono riusciti a ricongiungersi da un punto di vista sentimentale, è sicuramente vero che ci sono riusciti da quello lavorativo. L’uomo ha anche ammesso, nel corso di un’intervista, di avere il desiderio di parteciparemente al Festival di Sanremo insieme alla sua partner di sempre. Ma qualcosa è cambiato da questo primo momento idilliaco di riappacificazione. Probabilmente, tutto si è scatenato dal fatto che ...

