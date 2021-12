Abu Dhabi | Martinenghi principe della rana Bocciato Andrew | il No Vax Usa

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) I volti (noti e no) del primo Mondiale post Giochi di Tokyo. Ad Abuil nuoto è entrato in una nuova dimensione. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

ItaliaTeam_it : IL MISSILEEEEEEEEE! ???????? 100 sl d'oro con un rush finale pazzesco, Alessandro Miressi sul tetto del Mondo nella ra… - Coninews : UN ORO SPAZIALEEEEEE! ??? Nella vasca da 25 metri di Abu Dhabi Alessandro #Miressi si laurea CAMPIONE DEL MONDO nei… - ItaliaTeam_it : Chiudiamo in bellezza ad Abu Dhabi! ?????? Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Alessandro Miressi ORO… - L05Mandorino : RT @LiveGPit: #F1 Latifi rompe il silenzio dopo Abu Dhabi…e Liberty Media ringrazia! ?? @IamLucaColombo - LiveGPit : #F1 Latifi rompe il silenzio dopo Abu Dhabi…e Liberty Media ringrazia! ?? @IamLucaColombo -

Tanta sfortuna per Rafael Nadal che ha contratto da poco il Covid - 19 ad Abu Dhabi: "Sono fiducioso che Rafa verrà. I giocatori che ora risultano positivi smetteranno di essere contagiosi dopo un po', in quel momento non ci saranno problemi". Secondo il CEO della F1 Hamilton non lascerà il circus e sarà in pista nel 2022, anno della tanto attesa rivoluzione regolamentare. Il team principal del Cavallino ha sintetizzato la stagione 2021 della squadra e dei piloti con un voto: le prestazioni della macchina sono stati insufficienti nel confronto diretto con Mercedes e Red Bull.