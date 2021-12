Vertice Ugl su Ama | servono risposte su tanti problemi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 dicembre 2021) Roma – Un tavolo per discutere idell’Ama e tentare di darealle tante incognite legate alla raccolta dei rifiuti a Roma. Si è svolto questa mattina un direttivo dei dipendenti Ama organizzato da Francesca Lascialandare e Martina Giomboloni, delegate Ugl, che hanno illustrato con un documento allegato idel servizio Pap (porta a porta), con la presenza di Fabrizio Santori, consigliere di Roma Capitale per la Lega e segretario d’Aula, e Giovanni Quarzo, capogruppo FdI in Aula Giulio Cesare, collegato in videoconferenza. Dalle mancate informazioni ai cittadini – si legge in una nota dell’Ugl – ai continui disservizi che vanno dai ritardi nella raccolta all’accumulo dei sacchetti specialmente nei condomini. Una situazione al limite della sostenibilità che, naturalmente, va a gravare sul personale della ...