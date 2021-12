Vaia stronca i tre virologi canterini | “No ai fanatici del vaccinismo”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 21 dicembre 2021) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2021/12/sd no mpl.mp4 Dire le cose come stanno, in maniera tranquilla e senza liturgia del terrore. Si presenta così, in diretta a Quarta Repubblica, il direttore dell’Inmi Spallanzani, Francesco. E mentre alcuni suoi colleghi canticchiano canzoni di Natale in salsa pro vax, mentre altri immaginano un cenone di Capodanno blindato e gridano all’arrivo di Omicron, lui cerca di mantenere un certo equilibrio: attenzione al Covid, sì ai vaccini, ma senza trasformare il tutto in una tifoseria. Una lunga intervista, quella rilasciata a Nicola Porro, con tanti tanti i punti cruciali: restare orientati alle riaperture, basta “catastrofismo” su Omicron e soprattutto dire la verità sui vaccini che “non possono determinare un calo dei contagi” ma servono solo a “ridurre la ...