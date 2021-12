Tampone dubbio per Insigne: arriva il comunicato del Napoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Lorenzo Insigne è risultato positivo al Covid. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’ufficialità da parte del club dovrebbe arrivare a breve. FOTO: Imago – Insigne Il capitano azzurro si sarebbe sottoposto ad un Tampone rapido che ha dato esito positivo. Nel frattempo, il numero 24 avrebbe effettuato anche un Tampone molecolare il cui risultato non è ancora noto. AGGIORNAMENTO – arrivato anche il comunicato ufficiale del Napoli che certifica la positività al Covid di Lorenzo Insigne. ECCO IL TWEET: Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un Tampone antigenico con ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Lorenzoè risultato positivo al Covid. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, l’ufficialità da parte del club dovrebbere a breve. FOTO: Imago –Il capitano azzurro si sarebbe sottoposto ad unrapido che ha dato esito positivo. Nel frattempo, il numero 24 avrebbe effettuato anche unmolecolare il cui risultato non è ancora noto. AGGIORNAMENTO –to anche ilufficiale delche certifica la positività al Covid di Lorenzo. ECCO IL TWEET: Lorenzo, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a unantigenico con ...

Advertising

sscnapoli : ?? Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Tampone dall'esito dubbio per Insigne ? - GoalItalia : 'Tampone con esito dubbio per Insigne' ?? La nota ufficiale del Napoli ?? - Ferdinandogagl3 : Lorenzo #Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è… - AnguissaFan : RT @RaffaeleDSa: Online sul sito il report dell'allenamento #Napoli. Fabian e Koulibaly - Terapie e lavoro personalizzato in campo. Osimhe… -

Ultime Notizie dalla rete : Tampone dubbio Palermo, finti vaccini e No Vax: le intercettazioni dell'infermiera Ad un controllo mostrano tre certificati che attestano la negatività al tampone Covid. I ... Qualche dubbio c'è per uno dei figli 'perché c'era quello davanti'. La presenza di un altro operatore ...

Pranzi e cene con no vax? Sileri: 'Diserterei appuntamento' ...o un pranzo con tutti vaccinati è sicuramente più sicuro di persone che hanno fatto solo il tampone ... senza dubbio'.

City, tampone dubbio di Guardiola: conferenza stampa annullata Tuttosport ?? Napoli, tampone dubbio per Insigne: la situazione in vista di domani Il Napoli è in apprensione. Come comunicato dal club attraverso un tweet, Lorenzo Insigne, in seguito a leggeri sintomi influenzali, si è sottoposto a un tampone antigenico che ha dato esito dubbio.

Insigne, tampone con esito dubbio Il Napoli è nuovamente in apprensione per Lorenzo Insigne, ma questa volta non c'entrano i guai muscolari. Stando a quanto comunicato dal club azzurro, l'attaccante - dopo ...

Ad un controllo mostrano tre certificati che attestano la negatività alCovid. I ... Qualchec'è per uno dei figli 'perché c'era quello davanti'. La presenza di un altro operatore ......o un pranzo con tutti vaccinati è sicuramente più sicuro di persone che hanno fatto solo il... senza'.Il Napoli è in apprensione. Come comunicato dal club attraverso un tweet, Lorenzo Insigne, in seguito a leggeri sintomi influenzali, si è sottoposto a un tampone antigenico che ha dato esito dubbio.Il Napoli è nuovamente in apprensione per Lorenzo Insigne, ma questa volta non c'entrano i guai muscolari. Stando a quanto comunicato dal club azzurro, l'attaccante - dopo ...