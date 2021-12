Sondaggi politici | Pd primo al 21 | 3% e Fdi segue al 19 | 5%

(Di martedì 21 dicembre 2021) Pdpartito, seguito da Fdi e Lega. E’ quanto emerge dalo di Alessandra Ghisleri di Euromedia Research per l’ultima puntata di Porta a porta prima di Natale. Il Pd si confermapartito con il 21,3% (cresce dello 0,8% dal precedente rilevamento del 17 novembre).Fratelli d’Italia al 19,5% (+ 0,5%), quindi la Lega al 17,8% (- 0,3%). Quarta forza politica il Movimento 5stelle con il 15,7% (- 0,5%). Forza Italia cresce all’8,7% (+ 0,7%). Quindi Azione 3,8% (- 0,2%), Mdp – Articolo 1 2,4% (+ 0,4%), +Europa 2,1% (+ 0,3%), Italia Viva 2,0% (- 0,2%). Seguono all’1,6% Federazione dei verdi (- 0,1%) e Sinistra Italiana (stabile). Chiudono gli altri di centrodestra all’1,2% (- 0,1%) Ghisleri ha anche accorpato il valore delle forze politiche per coalizioni. Il Centrodestra (Fdi + Lega + Forza Italai + ...

Lega al 17,8%. Centrodestra al 47,2% e centrosinistra con M5S al 41% Pd primo partito, seguito da Fdi e Lega. E' quanto emerge dal sondaggio di Alessandra Ghisleri di Euromedia Research per l'ultima ...leggi anche Elezione Presidente della Repubblica 2022: quando e come si vota, favoriti e: il PD sempre più primo partito Sorride al Partito Democratico il sondaggio di Swg ...L'effetto Conte per i pentastellati sembra essersi affievolito. Negli ultimi sondaggi Tecnè il M5S viene dato in calo al 14,4%.Secondo un recente sondaggio il social network Facebook/Meta è l'azienda peggiore dell'anno, scopriamo insieme il motivo ...