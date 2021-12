Se il virologo diventa ridicolo (Di martedì 21 dicembre 2021) Il problema non è fidarsi della scienza: quello l’abbiamo sempre fatto, lo facciamo e lo faremo. Il problema è continuare a pensare che i portavoce della scienza siano certi signori che per due minuti di celebrità sono disposti a coprirsi di ridicolo. Guardando l’ignobile siparietto canoro del trio Lescano della virologia ripetuto oggi nientepopodimenoche con Umberto Smaila (avessi detto Vasco Rossi), i sentimenti provati sono stati nell’ordine: incredulità, negazione, sconcerto, disagio, imbarazzo, paralisi, secchezza delle fauci. E non tanto, e non solo, per la scarsa qualità della performance del coretto Crisanti-Pregliasco-Bassetti. E non tanto, e non solo, per l’esondazione di vanità che impedisce ai Ricchi e Poveri della pandemia di capire che stanno mandando al macero la loro dignità. Senza voler fare di una esibizione fantozziana uno scandalo nazionale, resta ... Leggi su panorama (Di martedì 21 dicembre 2021) Il problema non è fidarsi della scienza: quello l’abbiamo sempre fatto, lo facciamo e lo faremo. Il problema è continuare a pensare che i portavoce della scienza siano certi signori che per due minuti di celebrità sono disposti a coprirsi di. Guardando l’ignobile siparietto canoro del trio Lescano della virologia ripetuto oggi nientepopodimenoche con Umberto Smaila (avessi detto Vasco Rossi), i sentimenti provati sono stati nell’ordine: incredulità, negazione, sconcerto, disagio, imbarazzo, paralisi, secchezza delle fauci. E non tanto, e non solo, per la scarsa qualità della performance del coretto Crisanti-Pregliasco-Bassetti. E non tanto, e non solo, per l’esondazione di vanità che impedisce ai Ricchi e Poveri della pandemia di capire che stanno mandando al macero la loro dignità. Senza voler fare di una esibizione fantozziana uno scandalo nazionale, resta ...

Se il virologo diventa ridicolo Panorama Se il virologo diventa ridicolo Il problema non è fidarsi della scienza: quello l’abbiamo sempre fatto, lo facciamo e lo faremo. Il problema è continuare a pensare che i portavoce della scienza siano certi signori che per due minuti ...

