Scuola in dad dopo le vacanze di Natale? Elementari e asili a rischio, ipotesi stretta sui bimbi non vaccinati (Di martedì 21 dicembre 2021) A suggerirlo ieri è stato Massimo Galli: «Se la situazione Covid in Italia dovesse peggiorare, si potrebbe pensare ad allungare le vacanze scolastiche di Natale per i... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 dicembre 2021) A suggerirlo ieri è stato Massimo Galli: «Se la situazione Covid in Italia dovesse peggiorare, si potrebbe pensare ad allungare lescolastiche diper i...

Advertising

petergomezblog : Militari a scuola per tamponi anti-dad, presidi rassegnati: “Piano Figliuolo? L’esercito non si è visto, i contagi… - Barbara68545184 : RT @repubblica: Scuola, il Covid manda in Dad sempre più classi e anticipa le vacanze di Natale [di Corrado Zunino] - il_piccolo : Scuola, allarme dad: oltre 10mila le classi in quarantena. Tracciamento dei contagi in tilt - serenel14278447 : Scuola, il Covid manda in Dad sempre più classi e anticipa le vacanze di Natale - bizcommunityit : Scuola in dad dopo le vacanze di Natale? Le mosse del #governo, cosa può accadere davvero -