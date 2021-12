Purtroppo il Covid avanza: superati i 30 mila contagi e altri 153 decessi (Di martedì 21 dicembre 2021) La situazione peggiora e le cose vanno abbastanza male: in Italia ci sono 30.798 nuovi casi di Covid a fronte di 851.865 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 16.213 su ... Leggi su globalist (Di martedì 21 dicembre 2021) La situazione peggiora e le cose vanno abbastanza male: in Italia ci sono 30.798 nuovi casi dia fronte di 851.865 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 16.213 su ...

