Psychonauts | Double Fine si trova a lavoro su più giochi

Leggi su tuttotek

(Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo aver rilasciato il terzo capitolo di, gli sviluppatori dihanno già iniziato a pensare alla creazione di nuoviQuest’anno è uscito2, e mentre il gioco diè stato accolto in modo estremamente positivo da parte dei videogiocatori e dalla critica, vincendo ai Golden Joystick Award come migliore titolo Xbox, anche se non è purtroppo riuscito ad ottenere posizioni o riconoscimenti importanti nel corso dei The Game Awards di quest’anno. Ad ogni modo, questo fattore non guasta certamente l’opinione che i fan hanno di2, ma di sicuro potrebbe risultare un elemento decisivo per lo studio, che aveva già in mente di mettere da parte la serie ...