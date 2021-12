Pronti per viaggiare sul treno di Harry Potter? Per l’Epifania arriva in Italia (Di martedì 21 dicembre 2021) Fan di Harry Potter attenzione, è in arrivo una fermata speciale del magico treno di Hogwarts Express. Il fantastico appuntamento è al binario 9 e ¾ ovviamente, ma della stazione tutta Italiana di Manin a Genova. Qui, si potrà salire a bordo del treno del maghetto più famoso del cinema e, viaggiando lungo la rotta Genova-Caselle, si potranno incontrare i professori di Hogwarts. Vi raccomandiamo... Dopo vent'anni un'altra magia: il cast di Harry Potter si riunisce Ma non solo! Sulla locomotiva ci sarà anche un’altra magica presenza, cioè quella della Befana, la strega made in Italy che intratterrà i viaggiatori, grandi e piccini, con incantesimi e pozioni, regalando dolci a tutti. Le date di partenza del ... Leggi su diredonna (Di martedì 21 dicembre 2021) Fan diattenzione, è in arrivo una fermata speciale del magicodi Hogwarts Express. Il fantastico appuntamento è al binario 9 e ¾ ovviamente, ma della stazione tuttana di Manin a Genova. Qui, si potrà salire a bordo deldel maghetto più famoso del cinema e, viaggiando lungo la rotta Genova-Caselle, si potranno incontrare i professori di Hogwarts. Vi raccomandiamo... Dopo vent'anni un'altra magia: il cast disi riunisce Ma non solo! Sulla locomotiva ci sarà anche un’altra magica presenza, cioè quella della Befana, la strega made in Italy che intratterrà i viaggiatori, grandi e piccini, con incantesimi e pozioni, regalando dolci a tutti. Le date di partenza del ...

