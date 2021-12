Ostia | shopping natalizio… alternativo | entra e rapina una profumeria

(Di martedì 21 dicembre 2021) Unain pieno giorno, avvenuta in oggi pomeriggio in viale Paolo Orlando a. Un uomo èto nella“Naima” armato di un machete, svuotando poi la cassa e fuggendo con il bottino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di, i quali stanno tutt’ora eseguendo le adeguate indagini. Leggi anche:, auto finisce in un fosso: 69enne in codice rossoin unaErano le 17.30 di oggi, 21 dicembre 2021. Il classico periodo dellonatalizio: le varie vie di Roma sono colme di chi ancora fa gli ultimi regali. Viale Paolo Orlando, a, non è da meno. Ma proprio qui, nella“Naima”, al civico n. 10, dove la strada ...

