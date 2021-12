Orietta Berti | la star dell’anno si confessa

Leggi su dilei

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il 2021 è stato un anno eccezionale per: dagli smisurati successi discografici alla rinnovata popolarità, la cantante di Cavriago classe 1943 non ha mai smesso die sotto i riflettori dei media. Per chiudere l’anno, Vanity Fair l’ha scelta come personaggio centrale dell’ultimo numero in edicola dell’edizione italiana e, protagonista anche dell’intervista all’interno, campeggia a tutta pagina con il suo look sfavillante che quest’anno le ha portato una immensa fortuna.la timidezza de suo esordio da cantante Ogni volta chesi racconta in tv o sulle pagine di un giornale, la sensazione è sempre la stessa: in lei e nella sua carriera eccezionale, rivive l’immagine ...