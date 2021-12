Nel Lazio mascherina obbligatoria all'aperto per un mese (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - Tenere alta la guardia e anticipare il virus: sono le 'linee guida' che hanno portato il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, a firmare l'ordinanza in cui si dispone l'obbligo della mascherina all'aperto da giovedì prossimo, per un mese, in tutto il territorio regionale. Previsto anche l'aumento della frequenza dello screening del personale sanitario e sociosanitario delle strutture pubbliche e private con l'esecuzione di un test con periodicità non superiore ai 10 giorni, al fine d'intercettare tempestivamente eventuali casi positivi. "Si tratta di una misura precauzionale ma essenziale - ha dichiarato Zingaretti commentando il contenuto della sua ordinanza - per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari in un momento come questo. Anche questa volta stiamo tenendo alta la guardia e come ... Leggi su agi (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - Tenere alta la guardia e anticipare il virus: sono le 'linee guida' che hanno portato il presidente del, Nicola Zingaretti, a firmare l'ordinanza in cui si dispone l'obbligo dellaall'da giovedì prossimo, per un, in tutto il territorio regionale. Previsto anche l'aumento della frequenza dello screening del personale sanitario e sociosanitario delle strutture pubbliche e private con l'esecuzione di un test con periodicità non superiore ai 10 giorni, al fine d'intercettare tempestivamente eventuali casi positivi. "Si tratta di una misura precauzionale ma essenziale - ha dichiarato Zingaretti commentando il contenuto della sua ordinanza - per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari in un momento come questo. Anche questa volta stiamo tenendo alta la guardia e come ...

