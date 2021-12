Napoli, Mertens esalta Elmas: “È forte, ma qualche volta dorme e lo devi svegliare” (Di martedì 21 dicembre 2021) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’attaccante del Napoli Dries Mertens. Il bomber azzurro ha parlato della sua avventura partenopea e di un calciatore particolarmente in forma in questa stagione, Elif Elmas. “Mi fido tanto di Elmas, ma a volte vado da lui perché qualche volta dorme e un giocatore così forte L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Ai microfoni di Radio Kiss Kissè intervenuto l’attaccante delDries. Il bomber azzurro ha parlato della sua avventura partenopea e di un calciatore particolarmente in forma in questa stagione, Elif. “Mi fido tanto di, ma a volte vado da lui perchée un giocatore cosìL'articolo

Advertising

Enzo2794377182 : Carissimo Presidente ADL,molto cortesemente fai in modo di trattenere Mertens ancora un po'.RICONOSCENZA PER UN CAM… - paolochiariello : #Juorno #Mertens parole d’amore per Napoli... e pensiero alla prossima vittoria - juornoit : #Juorno #Mertens parole d’amore per Napoli... e pensiero alla prossima vittoria - NapoliceI : CdS-Napoli, Mertens: “Vorrei giocare di più. Rinnovo? Vediamo…” - infoitsport : Napoli, Mertens: “Mi piacerebbe giocare di più” -