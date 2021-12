Lutto - Addio a Shunji Tanaka | designer della prima Mazda MX-5

(Di martedì 21 dicembre 2021) un giorno triste per gli appassionatiMX-5 di tutto il mondo: all'età di 75 anni, si è spento, uno degli autori del designversione di serie, nota a tutti con la sigla "NA",spider più venduta di tutti i tempi. Dalla concept americana di Tom Matano alla produzione di serie.fu incaricato di portare le idee del team di stile californiano di Tom Matano verso la produzione di serie, traducendo in realtà il concept di una spider semplice e ricca di citazioni vintage che fu presentata nel 1989 ed è giunta fino ad oggi alla quarta generazione, con oltre 1 milione di unità prodotte. Una ricetta vincente. Suggerita da un giornalista americano (Bob Hall) ai verticiCasa giapponese, la ...

È un giorno triste per gli appassionati della Mazda MX-5 di tutto il mondo: all'età di 75 anni, si è spento Shunji Tanaka, uno degli autori del design della prima versione di serie, nota a tutti con l ...