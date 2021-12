La morte sospetta di Sayaka Kanda, 35 anni, attrice e voce di Anna in Frozen (Di martedì 21 dicembre 2021) La morte di Sayaka Kanda ha sconvolto il Giappone: la 35enne sarebbe morta cadendo dal 22esimo piano di un hotel nell’isola settentrionale di Hokkaido. A dare la notizia tramite NHK è stata la sua agenzia, e l’AD della Robe Co. Ltd Mitsuhisa Kamachi. Sayaka Kanda era nota principalmente per aver dato la voce al personaggio di Anna, del film Disney Frozen, nel doppiaggio giapponese del film. La ragazza era figlia d’arte: suo padre Kanda Masaki è un noto attore e sua madre, Matsuda Seiko, una cantante di successo. Secondo le informazioni trapelate dai media giapponesi e il comunicato dell’agenzia, il corpo di Sayaka Kanda è stato ritrovato alle 21:40 del 18 dicembre, in una pozza di sangue in un patio ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 dicembre 2021) Ladiha sconvolto il Giappone: la 35enne sarebbe morta cadendo dal 22esimo piano di un hotel nell’isola settentrionale di Hokkaido. A dare la notizia tramite NHK è stata la sua agenzia, e l’AD della Robe Co. Ltd Mitsuhisa Kamachi.era nota principalmente per aver dato laal personaggio di, del film Disney, nel doppiaggio giapponese del film. La ragazza era figlia d’arte: suo padreMasaki è un noto attore e sua madre, Matsuda Seiko, una cantante di successo. Secondo le informazioni trapelate dai media giapponesi e il comunicato dell’agenzia, il corpo diè stato ritrovato alle 21:40 del 18 dicembre, in una pozza di sangue in un patio ...

