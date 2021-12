Juve | altra tegola per Allegri | problemi per l’attaccante

Advertising

Nic67finalfine : RT @willy_signori: Mai così vicini al 4º posto e questa è l’unica cosa che conta alla fine di una partita molto simile alle precedenti 4. F… - Fprime86 : RT @willy_signori: Mai così vicini al 4º posto e questa è l’unica cosa che conta alla fine di una partita molto simile alle precedenti 4. F… - RobertoRenga : La Juve rivince, ma la notizia è un’altra: segna Bernardeschi, il migliore. Il quarto posto si avvicina. Il Cagliar… - alfonso_nardi : RT @willy_signori: Mai così vicini al 4º posto e questa è l’unica cosa che conta alla fine di una partita molto simile alle precedenti 4. F… - zebhimself : Le partite della Juve sono fotocopie l'una dell'altra. Dominio per 60 minuti sprecando occasioni e segnando 1 gol.… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve altra

... super ritorno - Apertura clamorosa di Marotta Penso che l'questione sia De Ligt: sono ... Detto ciò, Dybala è il numero dieci dellae De Ligt un grande giocatore . I rapporti sono sereni, ...LIVE RISULTATI SERIE A: IN CAMPOE DEA I risultati di Serie A ci hanno già fornito un esito, anche se attualmente non ufficiale: ... gol subito immediatamente anche contro la Roma esconfitta ...Si sono da poco concluse le due partite di Serie A valide per la 19a giornata (ultimo turno del girone d'andata) che sono inziate alle 20:45. La Juventus con un gol per tempo ha battuto ...SERIE A - L'Atalanta non si riscatta dopo il ko casalingo contro la Roma e, anzi, non va oltre lo 0-0 col Genoa. Si avvicina così minacciosa la Juventus per il ...