Hong Kong nelle mani dei 'patrioti'. G7 - Ue: "Erosa democrazia" (Di martedì 21 dicembre 2021) Hong Kong finisce nelle mani dei 'patrioti', grazie agli 89 seggi su 90 conquistati dal fronte pro - Cina nel nuovo parlamentino locale, il Consiglio legislativo, frutto del nuovo sistema elettorale ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021)finiscedei '', grazie agli 89 seggi su 90 conquistati dal fronte pro - Cina nel nuovo parlamentino locale, il Consiglio legislativo, frutto del nuovo sistema elettorale ...

