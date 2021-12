(Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo essersi all’evidenza – fuorigioco dinel gol di Kessie – laprova a borbottare per accontentare i lettori di fede rossonera. E allora scrive che seildisu, nella stessa azione,questo can canstato. Da qualche parte c’è anche la sensazione che venga cercato troppo l’ago nel pagliaio, e qualcuno ha anche avanzato l’ipotesi che seil duello(il milanista ha il braccio sulla spalla del brasiliano: frammento non mostrato dal Var) si ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Napoli, Massa sbaglia ad annullare il gol di Kessie #moviola - napolista : Gazzetta: se Massa avesse fischiato il fallo aereo di Giroud-Juan Jesus, si sarebbe evitato tutto Dopo essersi arr… - abdo_massa : RT @90ordnasselA: “Entro 24-48 ore sarà ufficiale il progetto Populous. Dai quasi 80mila spettatori del Meazza si passerà ai massimo 65mila… - abdo_massa : RT @90ordnasselA: “L’Inter ha voglia di aprire un ciclo vincente. L’indicazione di Marotta e Ausilio è molto chiara: la preferenza va data… - sportli26181512 : Rocchi salva Massa: il gol di Kessie era da annullare. Ma l’uomo a terra fa discutere...: Rocchi salva Massa: il go… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Massa

Da qualche qualche parte c'è anche la sensazione che venga cercato troppo l'ago nel pagliaio, e qualcuno ha anche avanzato l'ipotesi che seavesse fischiato il duello aereo Giroud - Juan Jesus (...Sarebbe bastato cheavesse fermato il gioco per il fallo netto di Giroud su Juan Jesus, così ... nonostante tutto, nessuno sembra voler parlare di questo episodio, a cominciare dadello ...Come riporta Gazzetta, per Morata c'è l'opportunità di chiudere il 2021 in crescendo, Il prossimo anno porterà nuove decisioni e nuovi esami. Sullo ...Il presidente dell'AIA, Stefano Trentalange, in linea con la direzione di Milan-Napoli: "Piacerebbe condividere l'argomento con FIFA e UEFA".