“Euphoria” | l’attesa è finita | arriva la seconda stagione

(Di martedì 21 dicembre 2021) Rilasciato il trailer dellaRilasciato il trailer ufficiale della, attesissimadi. La premiata serie firmata Sam Levinson ha per protagonista l’attrice dell’Emmy Award Zendaya. I nuovi episodi sono attesi su Sky e NOW in contemporanea con gli USA dal 10 gennaio, quando il primo episodio in lingua originale sottotitolato sarà disponibile a partire dalle 3.00 del mattino su Sky Atlantic, on demand su Sky e in streaming su NOW. Il 17 settembre partirà invece la messa in onda della versione doppiata in italiano, ogni lunedì dalle 23.15 su Sky Atlantic (e in streaming su NOW). Tra le giovani vite che si intrecciano nella città di East Highland, California. La diciassettenne Rue (Zendaya) lotta per trovare la forza di resistere alle pressioni derivate dall’amore, ...