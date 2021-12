De Laurentiis soddisfatto del rilancio di quattro giocatori

Advertising

ToniAzzurri : De Laurentiis offende costantemente la dignità di chi ripone nelle cazzate la propria dimensione. Chi è soddisfatt… - napolista : Napoli-Barcellona, #DeLaurentiis: «Il bicchiere è tutto pieno» Il patron su Twitter si dice soddisfatto del sorteg… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis soddisfatto

SpazioNapoli

...essereal di là delle soluzioni tattiche adottate ". I TABELLINI GIVOVA SCAFATI " ORASI' RAVENNA 95 - 88 GIVOVA SCAFATI : Mobio 14, Daniel 7, Grimaldi n. e., Parravicini, De8, ...La dirigenza partenopea finora non hale richieste del proprio capitano, in scadenza di ... Nonostante per gli esperti il club del presidente Desia ancora il favorito per la ...Il Napoli sta disputando una stagione molto positiva ed entusiasmante, in casa azzurra c'è soddisfazione per il lavoro che sta portando avanti Luciano Spalletti. L'edizione odierna di Repubblica spieg ...il dopogara Un punto utile per il morale e la classifica, dopo due sconfitte consecutive e la pausa di due settimane causa neve. Il tecnico della Vogherese, Massimo Giacomotti, è contento della presta ...