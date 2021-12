Covid: concerto in piazza di Achille Lauro a Messina, sindaco 'Mi spaventano più feste a casa' (Di martedì 21 dicembre 2021) Palermo, 21 dic. (Adnkronos) - Il Capodanno in piazza si farà a Messina. E anche la sera prima del Capodanno, con Achille Lauro. Lo ha deciso il sindaco Cateno De Luca che annuncia all'Adnkronos: "Faremo i concerti che sono controllati e quindi più sicuri. Mi spaventano più le feste nelle case, lì non può controllare nessuno". Il primo ad esibirsi sarà Achille Lauro. Uno degli artisti più amati del momento nel panorama musicale italiano sarà a Messina giovedì 30 dicembre alle 21 per un grande spettacolo. L'artista animerà la piazza del Duomo. Uno show che già era stato previsto nelle settimane scorse e adesso è confermato. Idem per i nomi già annunciati come protagonisti della notte di Capodanno: la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Palermo, 21 dic. (Adnkronos) - Il Capodanno insi farà a. E anche la sera prima del Capodanno, con. Lo ha deciso ilCateno De Luca che annuncia all'Adnkronos: "Faremo i concerti che sono controllati e quindi più sicuri. Mipiù lenelle case, lì non può controllare nessuno". Il primo ad esibirsi sarà. Uno degli artisti più amati del momento nel panorama musicale italiano sarà agiovedì 30 dicembre alle 21 per un grande spettacolo. L'artista animerà ladel Duomo. Uno show che già era stato previsto nelle settimane scorse e adesso è confermato. Idem per i nomi già annunciati come protagonisti della notte di Capodanno: la ...

