Covid, ancore 3 decessi oggi in Abruzzo e 235 nuovi contagiati (Di martedì 21 dicembre 2021) L'Aquila - Sono 235 (di età compresa tra 1 e 94 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 93691. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 72 e 91 anni, due in provincia di Teramo e uno in provincia di Chieti) e sale a 2623. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 83994 dimessi/guariti (+170 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7074* (+62 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 1082 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche) 128 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ...

