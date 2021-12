Calciomercato | Juve Stampa | Arsenal su Arthur e Kulusevski

Advertising

Gazzetta_it : Dybala, è countdown rinnovo. Antun a Torino, a breve l'incontro con la Juve - luckiasport : ?? Raiola spaventa la Juve! ?? Dove potrebbe finire de Ligt se lasciasse Torino? #Calciomercato #Calcio #Juventus… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Juve, chiuso l'aumento di capitale: pareggio di bilancio nel 2024, c'è un rischio - Fprime86 : RT @tuttosport: Juve, #DeLigt è concentrato: pensa al Cagliari e non al suo futuro ?? - Fprime86 : RT @Spazio_J: Juve-Vlahovic: l’esperto di mercato si sbilancia! - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Dalla redazione di.com, Andrea Sereni e Francesco Guerrieri vi consigliano alcune partite su cui puntare per questi turni infrasettimanali. Due schedine, sfogliando la margherita delle ...Commenta per primo Chiuso ufficialmente l'aumento di capitale della Juventus. Il dato positivo sono le risorse incamerate dal club ma su questo non c'erano dubbi perché il consorzio di banche ...Pierre Aubameyang, bomber classe 1989 della nazionale gabonese e dell'Arsenal, sarebbe un obiettivo sensibile della Juventus in vista della sessione invernale di calciomercato. Stando ...E' stato un anno ricco di vittorie e successi per la Juve Women, premiata dalla FIGC con ben 3 giocatrici nella top 11 di Serie A ...