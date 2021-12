Basta un chatbot e il cliente non è solo. L'era della banca conversazionale

(Di martedì 21 dicembre 2021) Politecnico di Milano, autunno del 2015. Gianluca Maruzzella è un ragazzo napoletano che studia ingegneria gestionale. Sta per concludere la specialistica. Deve contattare la segreteria per risolvere alcuni intoppi burocratici. Non rispondono alle mail. Durante gli orari di apertura al pubblico, Gianluca ha lezione. Non può andarci. Davanti ad una birra, con il suo amico Enrico Bertino, anche lui ingegnere, cerca un modo per risolvere il problema. “Non è possibile che la segreteria continui a comunicare con gli studenti in questo modo. Dobbiamo creare un sistema di interazione più intelligente”. Pochi mesi e i due mettono in piedi un software. Si chiama Indigo, e implementa assistenti virtuali per le aziende che ne hanno bisogno. “Stiamo parlando di società che costruiscono buona parte del loro business sull’interazione con il. Più questa è efficace, e più il ...

collegarsi al sito della Galleria dell'Accademia per provare a 'dialogare' con la statua. Noi ... È così che funziona il, sviluppato a partire da un'idea di Cecilie Hollberg , direttore ...... non solo pere assistenti virtuali, ma anche per l'analisi aggregata e in tempo reale di ... ma la tecnologia da sola non. In Skeepers, crediamo infatti che l'ascolto sia alla base di una ...Maruzzella (Indigo): “Se riusciamo a far lavorare in orchestra umani ed intelligenze artificiali, allora faremo la differenza” ...Dal 15 dicembre prende il via il nuovo progetto di intelligenza artificiale della Galleria dell’Accademia di Firenze: «Chatta col David». Grazie a un team di esperti si potranno soddisfare tutte le cu ...