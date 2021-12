Auto elettriche - Le C-Suv a batteria (Di martedì 21 dicembre 2021) Le Suv alla spina non sono più una novità: dopo anni di sole berline e citycar, i modelli a ruote alte avanzano con prepotenza anche tra i listini delle Auto a batteria. In questa rassegna vi parliamo nello specifico delle C-Suv, forse il giusto compromesso per chi trova troppo piccoli i modelli di categoria inferiore e, al contempo, preferirebbe evitare ingombri eccessivi per la città, habitat naturale delle Bev. Le svedesi. Partendo dalla Scandinavia, la Volvo ha già in gamma due modelli a ruote alte di segmento C. Il primo, non più una novità, è la XC40 Recharge, disponibile nelle versioni a uno e a due motori. Quella con la sola trazione anteriore ha una potenza di 231 CV e una batteria di 70 kWh, per un'Autonomia di 421 km. La Twin a trazione integrale ha invece un powertrain che eroga 408 CV e una ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 dicembre 2021) Le Suv alla spina non sono più una novità: dopo anni di sole berline e citycar, i modelli a ruote alte avanzano con prepotenza anche tra i listini delle. In questa rassegna vi parliamo nello specifico delle C-Suv, forse il giusto compromesso per chi trova troppo piccoli i modelli di categoria inferiore e, al contempo, preferirebbe evitare ingombri eccessivi per la città, habitat naturale delle Bev. Le svedesi. Partendo dalla Scandinavia, la Volvo ha già in gamma due modelli a ruote alte di segmento C. Il primo, non più una novità, è la XC40 Recharge, disponibile nelle versioni a uno e a due motori. Quella con la sola trazione anteriore ha una potenza di 231 CV e unadi 70 kWh, per un'nomia di 421 km. La Twin a trazione integrale ha invece un powertrain che eroga 408 CV e una ...

