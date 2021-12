Australian Open 2022, Vikhlyantseva non parteciperà: “Sputnik non è verificato in Australia” (Di martedì 21 dicembre 2021) Natalia Vikhlyantseva non potrà partecipare agli Australian Open 2022 nonostante la doppia dose di vaccino. La tennista russa ha infatti completato il ciclo di vaccinazione, ma con lo Sputnkik, non riconosciuto dalle autorità Australiane. Per questo, Vikhlyantseva non potrà prendere parte al Grand Slam, che ha imposto a tutti i partecipanti l’obbligo di vaccino. “Sfortunatamente, non parteciperò all’evento AO di quest’anno. Sono davvero contenta del livello di tennis che ho mostrato negli ultimi eventi e a cui vorrei giocare, ma Sputnik non è ancora verificato. Buona fortuna a tutti i partecipanti e al team AO, che ha sempre fatto eventi fantastici!” ha scritto Vikhlyantseva su Twitter. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Natalianon potrà partecipare aglinonostante la doppia dose di vaccino. La tennista russa ha infatti completato il ciclo di vaccinazione, ma con lo Sputnkik, non riconosciuto dalle autoritàe. Per questo,non potrà prendere parte al Grand Slam, che ha imposto a tutti i partecipanti l’obbligo di vaccino. “Sfortunatamente, non parteciperò all’evento AO di quest’anno. Sono davvero contenta del livello di tennis che ho mostrato negli ultimi eventi e a cui vorrei giocare, manon è ancora. Buona fortuna a tutti i partecipanti e al team AO, che ha sempre fatto eventi fantastici!” ha scrittosu Twitter. SportFace.

