Vaccini, Ema autorizza Novavax: ha un efficacia del 90%, ma dati limitati su Omicron (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ il quinto via libero in Europa: gli studi hanno coinvolto in totale oltre 45mila persone, ma erano basati su “vecchie” varianti Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ il quinto via libero in Europa: gli studi hanno coinvolto in totale oltre 45mila persone, ma erano basati su “vecchie” varianti

Advertising

TgLa7 : #Vaccini: da Ema ok a Novavax. Quinta autorizzazione in Europa - infoitinterno : Vaccini, Ema autorizza Novavax: ha un efficacia del 90%, ma dati limitati su Omicron - PiazzaSimonetta : RT @TgLa7: #Vaccini: da Ema ok a Novavax. Quinta autorizzazione in Europa - LaStampa : Vaccini, Ema autorizza Novavax: ha un efficacia del 90% - sole24ore : ?? #Coronavirus oggi. Vaccini: Ema dà ok al vaccino Novavax ??? Vezzali, tamponi obbligatori per stadi? Non lo esclu… -