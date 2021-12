Ursula von der Leyen non «ha detto di essere favorevole all’eliminazione del codice di Norimberga»

Leggi su facta.news

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il 5 dicembre 2021 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si sostiene che il 1° dicembre la presidente della Commissione europeavon derha dichiarato ai giornalisti dideldiche, come spiegato da Treccani, è l’insieme dei principi normativi «essenziali per la sperimentazione medica su soggetti umani». Il virgolettato attribuito a von derè falso. Durante la conferenza stampa svoltasi a Bruxelles lo scorso 1° dicembre, von dernon ha mai menzionato ildi, come si può verificare qui. In quell’occasione, la presidente della Commissione europea ha parlato invece dell’importanza della vaccinazione ...