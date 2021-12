Ultime Notizie Roma del 20-12-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno l’emergenza coronavirus in apertura di giornale il bilancio di ieri sono 24259 i nuovi contagi in Italia registra un altri 97 morti Intanto è stato trasmesso al Ministero della Salute aggiornamento sui posti letto disponibili in area medica per i pazienti covid con un aumento di 1752 posti letto il nuovo valore e di 10237 vicino al tetto massimo di 10500 posti letto e la Mariangela Micron non ancora invaso l’Italia la diffusione oggi mentre la zona gialla c’è larga Veneto Marche Liguria provincia di Trento è limitata e bisogna correre con le terze dosi di vaccino la cabina di regia con il premio Nobel draghi si riunirà giovedì per discutere le nuove misure con i riflettori su mascherine la perde tamponi anche per i vaccinati in relazione a determinati ...