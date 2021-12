Spider-Man: no way home è il più alto incasso del 2021 (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'Avenger di Tom Holland ha riportato il pubblico in sala e in Italia supera gli incassi record di Eternals Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'Avenger di Tom Holland ha riportato il pubblico in sala e in Italia supera gli incassi record di Eternals

Advertising

quadroCE : - CinecittaNews : #SpiderMan e i super incassi. Impressionante risultato per #NoWayHome , campione d'incassi italiano del 2021 in men… - piscodelicaday : domani vado a comprarmi il gioco per la ps4 di spider man visto che è scontato a 20 euro, con qualche anno di ritardo ma vb - glooit : Spider-Man – No Way Home: Tom Holland non era il mio Spider-Man, ma alla fine ho fatto il tifo per lui leggi su Gl… - _diana87 : #Zendaya e #TomHolland insieme anche in #Euphoria? La star di Spider-Man vuole un cameo nella serie HBO -