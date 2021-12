Sospese tutte le lezioni in presenza a Codogno (Di lunedì 20 dicembre 2021) All’Istituto comprensivo di Codogno la preside Cecilia Cugini, insieme al Consiglio di istituto, ha deciso di chiudere completamente tutti i 7 plessi di Codogno tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La decisione è stata presa dopo l’aumento rapido dei casi positivi “attualmente diventati una decina, con una accelerazione nelle ultime ore”, ha spiegato la preside. “Si tratta di casi quasi tutti asintomatici - ha sottolineato Maria Cristina Baggi che presiede il Consiglio d’istituto - e quando si presentano sintomi, vediamo dall’osservazione empirica che riguardano solo le alte vie respiratorie”. “Abbiamo preso questa decisione - ha detto la dirigente scolastica Cecilia Cugini - in via del tutto precauzionale, in modo da evitare i contagi, anche se per ora leggeri. A Codogno, quindi, le lezioni ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) All’Istituto comprensivo dila preside Cecilia Cugini, insieme al Consiglio di istituto, ha deciso di chiudere completamente tutti i 7 plessi ditra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La decisione è stata presa dopo l’aumento rapido dei casi positivi “attualmente diventati una decina, con una accelerazione nelle ultime ore”, ha spiegato la preside. “Si tratta di casi quasi tutti asintomatici - ha sottolineato Maria Cristina Baggi che presiede il Consiglio d’istituto - e quando si presentano sintomi, vediamo dall’osservazione empirica che riguardano solo le alte vie respiratorie”. “Abbiamo preso questa decisione - ha detto la dirigente scolastica Cecilia Cugini - in via del tutto precauzionale, in modo da evitare i contagi, anche se per ora leggeri. A, quindi, le...

