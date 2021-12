“Situazione difficile”. Mara Venier, momento complicato: “Questa cosa non mi lascia in pace” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Punta di grandi ospiti ieri a Domenica In dove, su tutti, protagonisti sono stati Milly Carlucci ed i suoi ballerini di Ballando con le stelle. L’edizione 2021 che si è chiusa sabato ha infatti incassato un successo di pubblico con pochi precedenti. La finale ha fatto segnare il 28% di share surclassando il diretto competitor su Canale 5. A Claudio Baglioni infatti Milly Carlucci ha lasciato solo le briciole. Le ragioni del successo nella bravura della conduttrice. Ma anche nella capacità dei giudici di creare dibattito ed in quella dei ballerini. Alla fine a trionfare è stata Arisa in coppia con Vito Coppola. Per capire quanto forte sia stato l’attaccamento del pubblico a Ballando basta anche dare uno sguardo ai risultati di Domenica In che, come detto, ieri ospitava Milly Carlucci. Il programma ha intrattenuto 3.226.000 spettatori pari ad uno share del 19.8%, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Punta di grandi ospiti ieri a Domenica In dove, su tutti, protagonisti sono stati Milly Carlucci ed i suoi ballerini di Ballando con le stelle. L’edizione 2021 che si è chiusa sabato ha infatti incassato un successo di pubblico con pochi precedenti. La finale ha fatto segnare il 28% di share surclassando il diretto competitor su Canale 5. A Claudio Baglioni infatti Milly Carlucci hato solo le briciole. Le ragioni del successo nella bravura della conduttrice. Ma anche nella capacità dei giudici di creare dibattito ed in quella dei ballerini. Alla fine a trionfare è stata Arisa in coppia con Vito Coppola. Per capire quanto forte sia stato l’attaccamento del pubblico a Ballando basta anche dare uno sguardo ai risultati di Domenica In che, come detto, ieri ospitava Milly Carlucci. Il programma ha intrattenuto 3.226.000 spettatori pari ad uno share del 19.8%, ...

