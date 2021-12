Quando una donna non dice esplicitamente sì, è no (Di lunedì 20 dicembre 2021) Cos’è che rende particolarmente scandaloso e urticante il provvedimento con cui una Pm di Benevento ha archiviato la denuncia per stupro di una donna da parte del marito, “perché in un rapporto coniugale un uomo deve saper vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare, Quando un marito particolarmente amante della materia, tenta un approccio sessuale”? La vicenda sta suscitando scalpore, a ragione secondo me. La pena che da donne e da femministe stiamo provando è dovuta proprio alla particolare concentrazione di stereotipi di questa “infelice” frase, stereotipi che in realtà esprimono la visione culturale profonda basata su una relazione di potere sperequata e sbilanciata e fondata, in ultima analisi, sul possesso del corpo delle donne da parte degli uomini .Gira che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Cos’è che rende particolarmente scandaloso e urticante il provvedimento con cui una Pm di Benevento ha archiviato la denuncia per stupro di unada parte del marito, “perché in un rapporto coniugale un uomo deve saper vincere quel minimo di resistenza che ogni, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare,un marito particolarmente amante della materia, tenta un approccio sessuale”? La vicenda sta suscitando scalpore, a ragione secondo me. La pena che da donne e da femministe stiamo provando è dovuta proprio alla particolare concentrazione di stereotipi di questa “infelice” frase, stereotipi che in realtà esprimono la visione culturale profonda basata su una relazione di potere sperequata e sbilanciata e fondata, in ultima analisi, sul possesso del corpo delle donne da parte degli uomini .Gira che ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando una Lo chef Natale Giunta operato d'urgenza dopo una caduta dal monopattino per le buche L'altro giorno era a bordo del suo monopattino, a Palermo, quando è finito in una buca che si era formata attorno a un tombino. L'incidente è successo in piazza Don Sturzo, a pochi passi dalla ...

Zegna, a Wall Street da apripista per altre italiane: New York alza l'asticella ... Milano sarebbe stata una scelta più semplice per la quotazione di Zegna, perché Investindustrial è un brand noto nel nostro paese, ma Bonomi ha sottolineato che il suo gruppo lavora meglio "quando ...

Quando una prova è irrilevante? La Legge per Tutti Franco Pepe lancia la «pizza Mediterranea» approvata dall’Airc Racconta Pepe: «Quando fu presentato il disciplinare della pizza napoletana negli anni ’90, vidi il primo approccio scientifico nei confronti di questo alimento. Si scrisse che il panetto doveva ...

Altro che polo del lusso, il metodo Zegna è l'italian way per conquistare Wall Street Nonostante le previsioni di crescita per il 2022, in alcune aree mondiali addirittura a doppia cifra, il tessile-abbigliamento vivrà quanto prima – in realtà lo sta già vivendo - una stagione di ...

