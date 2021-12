Pensioni: Draghi a sindacati, 'ok a modifiche ma non minare sostenibilità' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Costruire un metodo di consultazione su più ambiti: è questo il primo punto al centro dell'incontro di oggi pomeriggio a Palazzo Chigi del presidente del Consiglio Mario Draghi con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Tre sono i temi sui quali si focalizzerà questo percorso: flessibilità in uscita, Pensioni complementari e precarietà giovanile. "Avvieremo subito un programma operativo”, ha spiegato il presidente del Consiglio. I ministri Daniele Franco (Economia), Renato Brunetta (P.A.) e Andrea Orlando (Lavoro) si occuperanno del coordinamento politico, il sottosegretario Roberto Garofoli e il capo del Dipe Marco Leonardi della parte tecnica. "Possiamo lavorare su qualsiasi modifica – ha sottolineato infine Draghi - purché non sia messa a repentaglio la sostenibilità nel medio e lungo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Costruire un metodo di consultazione su più ambiti: è questo il primo punto al centro dell'incontro di oggi pomeriggio a Palazzo Chigi del presidente del Consiglio Mariocon i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Tre sono i temi sui quali si focalizzerà questo percorso: flessibilità in uscita,complementari e precarietà giovanile. "Avvieremo subito un programma operativo”, ha spiegato il presidente del Consiglio. I ministri Daniele Franco (Economia), Renato Brunetta (P.A.) e Andrea Orlando (Lavoro) si occuperanno del coordinamento politico, il sottosegretario Roberto Garofoli e il capo del Dipe Marco Leonardi della parte tecnica. "Possiamo lavorare su qualsiasi modifica – ha sottolineato infine- purché non sia messa a repentaglio lanel medio e lungo ...

