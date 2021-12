Parcheggi gratis al coperto a Udine. 8-9 gennaio 2022 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sarà possibile Parcheggiare la propria automobile all’interno delle strutture coperte del territorio comunale di Udine nelle giornate 8 e 9 gennaio 2022. Sono 7 gli impianti interessati da questa promozione: Tribunale, Magrini, Andreuzzi, Moretti, Caccia, Primo Maggio e Venerio. 2600 al netto degli abbonamenti i posti a dispozione. Maurizio Franz, assessore al turismo spiega: “Si tratta di una decisione presa all’unanimità dalla giunta e finalizzata a creare le condizioni affinché sia gli Udinesi che i cittadini residenti in altri Comuni siano incentivati a fruire dell’offerta turistica, commerciale e culturale della città in questo periodo. Leggi su udine20 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sarà possibileare la propria automobile all’interno delle strutture coperte del territorio comunale dinelle giornate 8 e 9. Sono 7 gli impianti interessati da questa promozione: Tribunale, Magrini, Andreuzzi, Moretti, Caccia, Primo Maggio e Venerio. 2600 al netto degli abbonamenti i posti a dispozione. Maurizio Franz, assessore al turismo spiega: “Si tratta di una decisione presa all’unanimità dalla giunta e finalizzata a creare le condizioni affinché sia glisi che i cittadini residenti in altri Comuni siano incentivati a fruire dell’offerta turistica, commerciale e culturale della città in questo periodo.

