Morgan | spunta una richiesta inaspettata | subito protagonista su Rai 1

Leggi su specialmag

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Buone notizie per il cantanteche può tornaresu Rai 1 dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle:a gran voce Il cantante(GettyImages)Solo pochi giorni fa è andato in scena il gran finale dello show Ballando con le Stelle di cui si è rivelato essere un grandeanche. Il cantante si è esibito in compagnia di Alessandra Tripoli ed ha conquistato il terzo posto. Una posizione che non lo ha convinto molto e che lo ha portato allo scontro diretto con Mariotto e la giornalista Selvaggia Lucarelli. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Alessandro Basciano non si ferma più, la sta corteggiando senza freni: triangolo pazzesco al GF Vip Attimi di tensione che però sembrerebbero aver dato risalto alla figura di...