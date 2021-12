Milano, maxi incendio in una piazzola di sosta in via Ripamonti: in fiamme diversi mezzi. Le impressionanti immagini – Video (Di lunedì 20 dicembre 2021) I vigili del fuoco del Comando di Milano sono intervenuti ieri sera intorno alle 23 per un incendio sviluppatosi in un piazzale di sosta per veicoli in via Ripamonti 514, zona sud del capoluogo lombardo. Le fiamme hanno distrutto una ventina di mezzi parcheggiati in quel momento, fra cui un’autocisterna contenente oli minerali. In fiamme anche diversi container e una quindicina di vetture. L’intervento tempestivo dei loro mezzi, spiegano i vigili del fuoco, ha evitato che le fiamme si propagassero anche agli altri veicoli parcheggiati. Le operazioni di soccorso che hanno visto impegnati una trentina di vigili del fuoco ed indirizzate prima allo spegnimento delle fiamme e poi alla messa in sicurezza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) I vigili del fuoco del Comando disono intervenuti ieri sera intorno alle 23 per unsviluppatosi in un piazzale diper veicoli in via514, zona sud del capoluogo lombardo. Lehanno distrutto una ventina diparcheggiati in quel momento, fra cui un’autocisterna contenente oli minerali. Inanchecontainer e una quindicina di vetture. L’intervento tempestivo dei loro, spiegano i vigili del fuoco, ha evitato che lesi propagassero anche agli altri veicoli parcheggiati. Le operazioni di soccorso che hanno visto impegnati una trentina di vigili del fuoco ed indirizzate prima allo spegnimento dellee poi alla messa in sicurezza ...

