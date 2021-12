Milan, Pioli sorride nonostante la sconfitta: si è allenato col gruppo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il tecnico del Milan Pioli ha recuperato uno degli elementi che ha saltato la sfida interna con il Napoli: Hernandez rientrerà con l’Empoli Il Milan prova a metabolizzare la sconfitta con il Napoli che l’ha allontanato dall’Inter. Uno dei motivi che possono contribuire a rendere il processo più veloce è dato da Theo Hernandez. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il tecnico delha recuperato uno degli elementi che ha saltato la sfida interna con il Napoli: Hernandez rientrerà con l’Empoli Ilprova a metabolizzare lacon il Napoli che l’ha allontanato dall’Inter. Uno dei motivi che possono contribuire a rendere il processo più veloce è dato da Theo Hernandez. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

