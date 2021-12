Maltempo nella settimana di Natale pioggia e neve

(Di lunedì 20 dicembre 2021)di, da Giovedì 23 a Santo STEFANO, Italia nele spazio anche allaTutto confermato! Nel corso delladie per la precisione da giovedì 23, il nostro Paese torneràmorsa delcon il ritorno di piogge, temporali e nevicate. L’atteso peggioramento però sarà preceduto ancora da una fase anticiclonica minacciata solo da masse d’aria fredda in discesa direttamente dal Circolo Polare Artico che provocheranno una parentesi

...hanno fatto ingresso nel Mediterraneo hanno prodottogiornata di ieri un blando peggioramento su alcune zone del meridione del nostro Paese, dove la neve è riapparsa a quote medie : il...Tuttaviagiornata odierna il fronte perturbato che ha generato ildi cui appena parlato, è andato già esaurendosi scivolando verso le aree orientali del Mediterraneo. Ritrovata ...In Italia avremo un meteo condizionato dal maltempo nel corso della settimana natalizia. Andiamo a vedere cosa sta succedendo nel paese.Meteo Capodanno 2022. TRA SANTO STEFANO E CAPODANNO OLTRE ALLE PIOGGE ATLANTICHE, SPAZIO PER UNA NUOVA IPOTESI - A parte il freddo russo che è l'eventualità meno accreditata al ...