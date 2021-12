L' effetto psicologico della quarta ondata

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Siamo nell’psicologica, più che sanitaria. Perché stavolta sappiamo bene a cosa si va incontro quando crescono i contagi, conosciamo già il copione e tutti i suoi dolorosi sviluppi. Ci guardiamo intorno dall’Italia e tremiamo, chiudono quelli che sono stati simbolostrafottenza orgogliosa, come i Paesi Bassi, e riducono molto le attività sociali altri due campioni del lasciar fare incosciente, come Danimarca e Uk. Noi vediamo il pericolo davanti e non ci sentiamo pronti, malgrado vaccinazioni veloci ma non così fulminee da arrivare sempre prima che arrivi il droplet dritto all’obiettivo, diffuse ma non abbastanza per fare muro contro la nuova variante. Però, così vorremmo cominciare la settimana di conversazioni a cena, forse c’è un errore di percezione dovuto proprio alla dimestichezza che abbiamo ormai sviluppato con la pandemia e i suoi ...

...anche in età pediatrica e può impattare sul complessivo benessere fisico e soprattutto...prolungata delle scuole e l'interruzione delle attività sportive e ricreative hanno avuto un...'droghe leggere' perdella sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non può ... la sussistenza di detto approccioè dimostrata laddove, come nella specie, il soggetto ...Siamo nell’ondata psicologica, più che sanitaria. Perché stavolta sappiamo bene a cosa si va incontro quando crescono i contagi, conosciamo già il copione e tutti i suoi dolorosi sviluppi. Ci guardiam ...Il bonus psicologo consiste in due tipi di incentivi per facilitare l'aiuto psicologico a chi soffre di effetti legati alla pandemia. È pensato soprattutto per i più giovani ma può servire anche per g ...