La quarta volta che ho pianto dal ridere è stata sabato pomeriggio (Di lunedì 20 dicembre 2021) La prima volta che ho pianto dal ridere avevo quindici anni. Il romanzo s’intitolava “Il bastardo primordiale”, non l’ho mai riletto perché temo non mi faccia lo stesso effetto, ma ho l’immagine precisa di me che casco da uno dei divani bianchi con cui mia madre aveva arredato il salotto di Bologna come fosse una casa al mare. La seconda volta che ho pianto dal ridere era in un cinema all’angolo di via santo Stefano, sempre a Bologna. “Brian di Nazareth” era uscito con dodici anni di ritardo, io avevo diciott’anni e nessuna idea di chi fossero i Monty Python, ma il mio allora intellettuale di riferimento l’aveva descritto a tavola sganasciandosi, «e finisce con loro crocifissi che cantano in cockney, capite», e io entrai al cinema tenendoci solo a sembrare una che sapesse cos’era il ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 dicembre 2021) La primache hodalavevo quindici anni. Il romanzo s’intitolava “Il bastardo primordiale”, non l’ho mai riletto perché temo non mi faccia lo stesso effetto, ma ho l’immagine precisa di me che casco da uno dei divani bianchi con cui mia madre aveva arredato il salotto di Bologna come fosse una casa al mare. La secondache hodalera in un cinema all’angolo di via santo Stefano, sempre a Bologna. “Brian di Nazareth” era uscito con dodici anni di ritardo, io avevo diciott’anni e nessuna idea di chi fossero i Monty Python, ma il mio allora intellettuale di riferimento l’aveva descritto a tavola sganasciandosi, «e finisce con loro crocifissi che cantano in cockney, capite», e io entrai al cinema tenendoci solo a sembrare una che sapesse cos’era il ...

