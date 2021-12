Juventus-Cagliari, Allegri alla vigilia: “Vincere per giocarci tutto da gennaio. De Ligt via? Chi vivrà vedrà” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Cagliari, match dell’ultima giornata del girone d’andata della Serie A 2021/2022. Il tecnico bianconero ha sottolineato l’importanza del match: “Dobbiamo stare concentrati e non andare in vacanza prima, serve Vincere perchè non possiamo più permetterci passi falsi che vanificherebbero anche la vittoria di Bologna – ha spiegato – Sicuramente tra gennaio e febbraio ci giocheremo tutto e per questo è fondamentale Vincere domani contro una squadra che non merita la classifica che ha e ha valori importanti.” RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA Sulle scelte di formazione, Allegri non si scompone: “Deciderò domani, Cuadrado è diffidato e ho dubbi anche ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Massimilianoha parlato in conferenza stampadi, match dell’ultima giornata del girone d’andata della Serie A 2021/2022. Il tecnico bianconero ha sottolineato l’importanza del match: “Dobbiamo stare concentrati e non andare in vacanza prima, serveperchè non possiamo più permetterci passi falsi che vanificherebbero anche la vittoria di Bologna – ha spiegato – Sicuramente trae febbraio ci giocheremoe per questo è fondamentaledomani contro una squadra che non merita la classifica che ha e ha valori importanti.” RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA Sulle scelte di formazione,non si scompone: “Deciderò domani, Cuadrado è diffidato e ho dubbi anche ...

