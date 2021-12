Juve-Hazard | notizia bomba dall’Inghilterra!

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Lantus proverà ad acquistare un attaccante nel mercato di gennaio. Dopo i vari profili sondati come quelli di Icardi, Aubameyang e Cavani, l’ultimo nome è quello di Eden. Il fantasista belga non sta trovando spazio al Real Madrid, complice anche i tanti infortuni e alcune scelte tecniche di Ancelotti.Real Madrid Come riporta il tabloid britannico Daily Mail, alcune squadre avrebbero chiesto informazioni su di lui. Tra queste c’è un clamoroso ritorno al Lille, dove iniziò la sua carriera, l’interesse del Newcastle, pronto a rinforzare la squadra e alla ricerca di un leader per il suo nuovo progetto e infine, la. Cherubini è già a lavoro per accontentare Allegri, alla ricerca di un bomber che è mancato ...

Stando infatti al 'Daily Mail' noto portale britannico, il futuro di uno dei protagonisti (mancati) del Real Madrid, Eden, trequartista classe 1991 belga, potrebbe essere fuori dalla Spagna ...... non gli stanno permettendo di ritrovare la forma migliore e tornare ai livelli dell'visto ... Tra le squadra accostate al giocatore c'è anche la. Non mancano però le pretendenti, dalla Serie ...Calciomercato Juventus, una coppia davvero da sogno se pensata insieme. Dybala avrebbe certamente un partner d'eccellenza.Calciomercato Juventus: nome nuovo per l’attacco bianconero. Si tratta di Eden Hazard, in uscita dal Real Madrid C’è un nome nuovo in ottica calciomercato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Seco ...