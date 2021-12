Il Barcellona in crisi punta tutto sullo stadio: 1,5 miliardi per rendere il Camp Nou il più grande d’Europa (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un referendum storico. Quasi cinquantamila soci del Barcellona hanno approvato un finanziamento da 1,5 miliardi di euro per il rifacimento del Camp Nou. “When in trouble go big”, dicono gli americani: quando sei nei guai punta al rialzo. E così il presidente Laporta, alla guida di una società in crisi economica e di risultati ha deciso di puntare fortissimo sullo stadio. Il nuovo stadio, in un’operazione simile a quella che il Real Madrid ha effettuato con il Santiago Bernabeu, dovrebbe essere pronto entro la fine del 2025. I lavori inizieranno il prossimo anno. Al termine la capacità dello stadio sarà di 105.000 spettatori, e diventerà lo stadio più grande d’Europa. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un referendum storico. Quasi cinquantamila soci delhanno approvato un finanziamento da 1,5di euro per il rifacimento delNou. “When in trouble go big”, dicono gli americani: quando sei nei guaial rialzo. E così il presidente Laporta, alla guida di una società ineconomica e di risultati ha deciso dire fortissimo. Il nuovo, in un’operazione simile a quella che il Real Madrid ha effettuato con il Santiago Bernabeu, dovrebbe essere pronto entro la fine del 2025. I lavori inizieranno il prossimo anno. Al termine la capacità dellosarà di 105.000 spettatori, e diventerà lopiù. ...

