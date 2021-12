Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano confessa chi preferisce tra Soleil, Sophie e Jessica! (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'ex corteggiatore, nella diretta delle anticipazioni del Grande Fratello Vip, ha svelato a Signorini la Vip preferita. Leggi su comingsoon (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'ex corteggiatore, nella diretta delle anticipazioni delVip, ha svelato a Signorini la Vip preferita.

Advertising

MediasetPlay : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - Swgloui91 : ora inizio il grande fratello bo non ho niente da fars - archibingu : Ora che entra il barulino finalmente il grande fratello ha un senso! #GFvip - assaloni : RT @boni_castellane: Facciamo una trasmissione, il 'Covid Show', nella quale i virologi Burioni, la Lucarelli, Cecchi Paone, la Ronzulli ve… - zazoomblog : Manuel Bortuzzo: chi è età oggi libro sparatoria Instagram Paralimpiadi chi è la fidanzata Grande Fratello Vip Lulù… -