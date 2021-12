Gol annullati da Irrati e Massa | arriva il commento dell’AIA

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Stando a ciò che riporta Sky, l’AIA ha giudicato favorevolmente le decisioni prese danell’annullare i gol di Atalanta e Milan: entrambi promossi a pieni voti. Rischia un lungo stop Nasca per l’errore al VAR a Bergamo: aveva segnalato un tocco di Palomino, come rivelato anche da Gasperini ospite a Sky Calcio Club, che, però in realtà non c’è stato. E se non ci fosse stata quella mano sulla schiena sarebbe stato un grosso guaio: per questo Nasca e Tolfo, l’A-VAR, staranno fermi per un bel po’: la superficialità non è consentita, soprattutto davanti al monitor.