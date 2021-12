«Gioco in Serie A da dieci anni», Juan Jesus sbatte il curriculum in faccia allo stupore generale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bisognerebbe avere quell’espressione lì, quella faccia un po’ così, che ha Juan Jesus quando risponde al giornalista meravigliato da tanta bella prestazione, che lui gioca in Serie A da dieci anni. E che, insomma, se non ce n’eravamo accorti, ha giocato cinque anni a San Siro con l’Inter, poi all’Olimpico con la Roma, ora al San Paolo col Napoli. Non proprio la carriera d’un parvenu. Marcare Giroud, stoppare il Milan, è il suo lavoro. Con quel sorriso appena accennato, la pacatezza d’una puntualizzazione dritta ma gentile, volendo, domini le intemperie della vita. O, perlomeno, dai lustro alla tua lucidità. Che per un calciatore non è proprio cosa scontata. I napoletani hanno scoperto di avere un difensore al di là di quelli che vanno a comprare seimila euro di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bisognerebbe avere quell’espressione lì, quellaun po’ così, che haquando risponde al giornalista meravigliato da tanta bella prestazione, che lui gioca inA da. E che, insomma, se non ce n’eravamo accorti, ha giocato cinquea San Siro con l’Inter, poi all’Olimpico con la Roma, ora al San Paolo col Napoli. Non proprio la carriera d’un parvenu. Marcare Giroud, stoppare il Milan, è il suo lavoro. Con quel sorriso appena accennato, la pacatezza d’una puntualizzazione dritta ma gentile, volendo, domini le intemperie della vita. O, perlomeno, dai lustro alla tua lucidità. Che per un calciatore non è proprio cosa scontata. I napoletani hanno scoperto di avere un difensore al di là di quelli che vanno a comprare seimila euro di ...

