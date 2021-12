GF Vip 6, Alessandro Basciano ci prova con Soleil: la reazione di lei (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nonostante sia entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6 affermando di essere interessato a Soleil Sorge e a Sophie Codegoni, il sexy Alessandro Basciano sembra aver dimostrato fin da subito una netta predilezione nei confronti della prima. La quale sembra tutt’altro che indifferente al ragazzo, anche se nella notte a bloccato un suo approccio decisamente troppo audace. Vediamo dunque insieme cosa è successo! GF Vip 2021, anticipazioni puntata 20 dicembre: in Casa tre nuovi concorrenti Gli ultimi spoiler tv preannunciano l'ingresso di altri vip nella nuova puntata del reality: I dettagli GF Vip 6, Alessandro Basciano ci prova con Soleil Sorge Dallo spezzone ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nonostante sia entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6 affermando di essere interessato aSorge e a Sophie Codegoni, il sexysembra aver dimostrato fin da subito una netta predilezione nei confronti della prima. La quale sembra tutt’altro che indifferente al ragazzo, anche se nella notte a bloccato un suo approccio decisamente troppo audace. Vediamo dunque insieme cosa è successo! GF Vip 2021, anticipazioni puntata 20 dicembre: in Casa tre nuovi concorrenti Gli ultimi spoiler tv preannunciano l'ingresso di altri vip nella nuova puntata del reality: I dettagli GF Vip 6,ciconSorge Dallo spezzone ...

